Прогнозы снижаются: какими будут урожай 2024 года и цены на зерно

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Аналитики ожидают низкие показатели.

Аналитические центры в последние недели спрогнозировали более низкие показатели сбора урожая пшеницы и зерна по сравнению с весенними. При этом мировые цены на российский продукт тоже остаются на невысоком уровне, а это демотивирует аграриев увеличивать посевы. Об этом сообщают «Известия».

В частности, Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз урожая пшеницы на 1,6 миллиона тонн, до 82,2 миллиона тонн. Всего в России ожидается, что будет собрано порядка 125 миллионов тонн зерна в 2024 году.

Минсельхоз же прогнозирует, что всего 132 миллиона тонн зерна будет собрано, причем пшеницы — 86 миллионов тонн. Допускается влияние погодных условий на результат во многих регионах. Если сравнивать с прошлым годом, то это будет сильное падение: в 2023-м собрали порядка 143 миллионов тонн, пшеница из которых — 93 миллиона тонн.

По состоянию на 11 сентября было собрано свыше 97 миллионов тонн зерна, из которых пшеница — 72 миллиона тонн. Пока трудно сказать, что ожидается в итогах года, поскольку часто отличный урожай «накатывает на финиш».

Что касается экспорта, то по итогам августа поставки достигли рекорда — 5,6 миллиона тонн. Это лучше на 200 тысяч тонн, чем было в прошлом года. Крупнейшими покупателям пшеницы из России стали Египет, Бангладеш и Турция. По данным Минсельхоза, до конца сезона экспорт составит порядка 60 миллионов тонн. Цены при этом сохраняются низкими, хотя рост по сравнению с июлем зафиксирован.

Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии, доктор экономических наук Денис Терновский подчеркнул, что ожидаемый урожай является возвратом к среднему многолетнему уровню. На это повлияли погода и экономика. Цены на пшеницу падают с лета 2022 года на фоне удорожания техники, роста затрат на рабочую силу и других факторов. При этом качество только улучшается.

«Сейчас мировые цены на пшеницу находятся на самом низком уровне с лета 2020 года, но их потенциал роста сохранятся на фоне снижения урожая и экспорта в ЕС. При этом их сохранению на текущем низком уровне может способствовать общее охлаждение мировых рынков сырьевых товаров», — сказал Терновский.

Экономист также считает, что в 2024 году может сократиться экспорт зерна из-за снижения сбора. При этом России сохранит ключевые позиции на рынке пшеницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия поставляет продовольствие в 160 стран. РФ остается лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя и мороженой рыбы.