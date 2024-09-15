Прямо на кушетке: Волочкова вновь продемонстрировала свой шпагат

Анастасия Волочкова села на шпагат на приеме у массажиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Балерина демонстрирует свои возможности в самых неожиданных местах. Где же на этот раз?

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала свою потрясающую растяжку. Любимую позу знаменитость приняла на приеме у массажиста, запечатлев момент на камеру.

Instagram* / volochkova_art

Фотографию Волочка выложила на странице в социальной сети, разумно отключив перед этим у пользователей возможность оставлять комментарии к публикации. Дело в том, что Анастасия устала от хейта и постоянных осуждений — балерина не раз отмечала, что хочет жить в собственное удовольствие и не собирается идти на поводу у окружающих.

Именно поэтому она не стесняется оказываться в летящем шпагате в самом любом месте и ситуации. Даже у массажиста, несмотря на неприлично короткие шорты, артистка балета стремится продемонстрировать свои таланты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, 48-летняя Волочкова борется за досрочную пенсию.

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