Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

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Выходные оказались насыщенными.

Воскресенье позволит сделать все свои планы — получится увидеться с друзьями, разобраться с уборкой, а также повысить собственный комфорт и социальный статус. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Сегодня не стоит контролировать свой внутренний голос: постарайтесь сделать все, что вас так давно томит. Например, повторите урок иностранного языка или прогуляйтесь по парку. Дело в том, что день сопровождает Луна, находящаяся в союзе с планетами-благодетелями.

Именно поэтому с особой тщательностью стоит осматривать лучшие возможности для времяпрепровождения.

«Все это до 22:00 по московскому времени. После — готовимся к наступающей неделе, отправляясь спать пораньше», — сказала астролог.

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