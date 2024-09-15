«Муж постарел»: Регина Тодоренко оставила Влада Топалова с детьми на 55 дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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После длительной командировки в Китай телезвезда не узнала свою семью.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась впечатлениями от возвращения в Москву и встречи с мужем Владом Топаловым и сыновьями после длительной командировки — она провела 55 дней в Китае.

В интервью журналистам издания VOICE звезда рассказала о съемках тревел-шоу в КНР, новой роли продюсера этого проекта и эмоциях, связанных с долгой разлукой с близкими. Отвечая на вопрос корреспондента о том, как изменились супруг и сыновья, Тодоренко рассмеялась и заявила: «Муж постарел. Дети повзрослели».

«Они приезжали ко мне в мою финальную командировку, и мы неплохо отдохнули. Было немного непривычно, но мой старший сын даже попробовал „Хого“ — это китайский самовар, в котором мы сами варили овощи, мясо и рыбу. А мои племянники все время порывались съесть что-то со специями. Китай по-настоящему удивил и меня, и мою семью», — поделилась телеведущая.

Ранее, писал 5-tv.ru, Регина Тодоренко удивила поклонников радикальной сменой имиджа. Селебрити отрезала свои длинные волосы и теперь щеголяет с каре. Многие фанаты тут же связали этот «классический сигнал», говорящий о проблемах в браке. Что происходит в жизни ведущей и Влада Топалова?