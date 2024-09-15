Максим Галкин* ведет политическую деятельность в интересах иностранного заказчика

Фото: Instagram** / maxgalkinru

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Несмотря на свою откровенную позицию, артист не оставляет надежду исключить свое имя из реестра иноагентов.

Юморист и телеведущий Максим Галкин* в ходе своих выступлений на заграничных площадках пропагандирует антироссийские идеи. То есть открыто ведет политическую деятельность в интересах иностранного заказчика. Соответствующую информацию можно найти в решении Мосгорсуда по апелляции на признание артиста иноагентом.

Из текста документа следует, что во время своих концертов в других странах он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ. Кроме того, он распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции. Эти данные, согласно решению, «свидетельствуют об иностранной поддержке, осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов».

Максим Галкин* безуспешно пытается снять с себя статус иноагента. gorsud.ru

Галкин подал в Верховный суд жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов 23 июля. Попал он в этот список 16 сентября 2022-го в связи с получением финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности». В мае 2023 года он потребовал снять с него статус и получил отказ от Замоскворецкого суда Москвы. Кассационную жалобу комик подал в апреле 2024-го, в мае Второй кассационный суд общей юрисдикции выдал очередной отказ. После этого Галкин и обратился в Верховный суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Земфира* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде РФ.

* — включены в реестр иноагентов по решению Минюста РФ

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