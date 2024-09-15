Земфира* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков

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Минюст России включил артистку в список в феврале 2023 года.

Певица Земфира Рамазанова* обжаловала в Верховном суде РФ отказ исключить ее из реестра иноагентов. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на данные источника в суде.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу артистки на включение в упомянутый перечень. Кроме того, она подавала жалобу на отказ снять с нее этот статус 7 июля 2023 года. Апелляция на решение суда поступила 14 июня 2023-го. Несмотря на методичную работу адвокатов, Земфира не продвинулась в разрешении этого вопроса.

«Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста РФ о включении ее в реестр иноагентов», — заявил представитель суда.

Минюст РФ признал Земфиру иностранным агентом 10 февраля 2023 года после серии открытых выступлений в поддержку Украины. Исполнительница также регулярно давала и продолжает давать концерты в недружественных странах, на которых звучат лозунги против спецоперации по защите Донбасса, она также получала материальную помощь от иностранных источников.

Закон, регулирующий деятельность иноагентов, вступил в силу 1 декабря 2022 года, соответствующий реестр с этого дня стал единым. Человека могут включить в список вне зависимости от его гражданства, в случае с компаниями не учитываются их организационно-правовые формы.

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* — признана иностранным агентом в РФ