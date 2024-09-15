Пожар охватил поселки Степной и Лесной в ЛНР

Фото, видео: Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР/ mchslnr; 5-tv.ru

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Работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер, борьба с огнем продолжается.

В поселках Степной и Лесной Луганской народной республики (ЛНР) бушуют пожары. О возгорании, причина которого пока не называется, сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС России в официальном Telegram-канале. А также опубликовали видео с места ЧП.

«Спасатели МЧС России самоотверженно борются с масштабнейшим пожаром в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа», — сказано в публикации.

Отмечается, что сильный порывистый ветер мешает пожарным в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Огнеборцы работают по повышенному номеру вызова. Ведомство не приводит данных о пострадавших и погибших жителях охваченных огнем населенных пунктов.

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