Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa

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Авария произошла на трассе Суэц-Каир.

Более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Египте. Авария произошла на трассе Суэц-Каир, передает местное СМИ Cairo24.

Известно, что всего при ДТП пострадали 43 человека, в том числе граждане Турции, Италии и Великобритании. Они получили травмы, которые расцениваются как легкой и средней тяжести. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В египетских СМИ также пишут, что причиной аварии могло послужить то, что у машины было неправильно расположено рулевое колесо после взрыва одной из шин. Другая предположительная версия — превышение скорости.

В российском посольстве инцидент пока не прокомментировали. Неизвестно, обращались ли туристы или их родственники в диппредставительство за помощью.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции.