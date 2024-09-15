«Милый, всегда помню»: Бородина посетила могилу бывшего бойфренда Лени Нерушенко
Телеведущая Бородина посетила могилу бывшего бойфренда Нерушенко
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
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Звезда «Дома-2» и солист группы «Динамит» встречались в начале нулевых. В 2005-м он попал в аварию на мотоцикле и погиб.
Телеведущая Ксения Бородина побывала на могиле певца Леонида Нерушенко, солиста группы «Динамит», с которым встречалась в 2000-х. В личном блоге она опубликовала фото с кладбища.
По слухам, артист планировал сделать предложение Ксении, но не успел. Он погиб в ДТП в ночь на 3 сентября 2005 года на Садовом кольце.
После вечера в кругу семьи Нерушенко поехал домой на любимом мотоцикле, в пути не заметил знак «Осторожно, ремонтные работы», не сумел совершить маневр и на полной скорости врезался в грузовик. Смерть наступила мгновенно, ему было 27 лет.
С тех пор Бородина дважды выходила замуж и разводилась, она растит двух дочерей от бывших мужей. Но все равно не забывает трагичную первую любовь.
«Милый… Всегда помню», — написала ведущая под фото могилы Нерушенко.
Бородина как-то вспоминала первый диалог с Нерушенко, по ее словам, он был неловким. Он принял будущую возлюбленную за администратора, чем смутил и вогнал в краску. Однако вскоре между ними вспыхнули чувства.
В день смерти певца ведущая была на него обижена. Она не ответила на несколько звонков, о чем сожалеет до сих пор. Ведь этот несостоявшийся разговор стал последним, что между ними было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем сейчас встречается Ксения Бородина и почему ее критикуют за новый роман.
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