Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

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Политики яростно обсуждали внутренние и внешние проблемы страны. Но вот только изменится ли что-то после этого?

Главное американское политическое шоу недели — дебаты кандидатов в президенты. Все как положено — три раунда с двумя перерывами на рекламу.

Перед началом бросили монетку. Камала Харрис выбрала место справа. Это уловка — левая сторона лица, которая обращена к зрителям, более фотогеничная.

Дональд Трамп тоже это знает, потому он ни разу не взглянул на Харрис, а смотрел четко в камеру и на ведущих, не подставлял правую щеку. Для Трампа это была схватка на чужом поле, место действия — про-демократический штат Пенсильвания, трансляция на про-демократическом телеканале.

Даже операторы камер «подыгрывали» Харрис. Ракурс такой, что незаметна разница в росте кандидатов. Более того, на крупных планах кажется, будто Трамп глядит исподлобья, снизу вверх, а Харрис, наоборот, с легким покровительством — сверху вниз.

Из важных для нас тем: отношение к конфликту на Украине. Харрис обещает помогать Киеву и дальше, Трамп намерен организовать переговоры как можно скорее.

«Я встречалась с (президентом* Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским и поделилась данными разведки США, чтобы он мог защищаться. Мы объединили 50 стран в поддержке Украины, в ее праведной самообороне. Потому что мы их поддерживаем, потому что мы поставляем им Javelin, танки Abrams», — говорила Камала Харрис.

«Я быстро все улажу и положу конец конфликту на Украине. Если меня изберут президентом, я сделаю это еще до того, как стану им», — говорил Дональд Трамп.

Впрочем, все это мы уже слышали. Новой информации за 90 минут споров не прозвучало никакой. Разве что Трамп удивил, заявив, что незаконные мигранты съели всех собак и кошек в одном из штатов. Из-за демократов, конечно.

«В Спрингфилде едят собак. Они едят домашних животных, которые там живут. Это позор», — говорил Дональд Трамп.

Харрис протестовала эмоционально, но молча. Такие правила дебатов. В целом, получилось шоу ухмылок и ужимок. Им бы на конкурс пантомимы, но нет — это кандидаты в президенты США. Наговорив друг другу гадостей, они разошлись, даже не сказав друг другу до свидания.

А уже на следующее утро стояли рядышком. Причем вместе с действующим президентом страны Джо Байденом и другими представителями обеих партий. Непримиримые в своем кругу оппоненты: они являются частью одной политической машины, которая разными методами, в стиле «хороший-плохой полицейский» добивается единой стратегической цели — сохранения американской гегемонии. По крайней мере, пытается.

Сенсационно Трамп в итоге отказался от дальнейших дебатов с Харрис. То ли испугался, то ли посчитал, что с него хватит. Демократы будут менять кандидатов, а ему с каждым устраивать словесный спарринг. Зато пообещал, что точно защитит всех кошек и собак штата Огайо и выгонит оттуда мигрантов. Все и в самом деле настолько плохо? Узнал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Политическое шоу

Филадельфия, в которой всегда солнечно. Город, где приняли декларацию независимости. Раннее утро, в историческом центре — толпа. Карикатурно загорелый псевдо-Трамп старательно подогревает зевак.

Рядом акулы просят не кусать демократию, пенсионеры лениво загорают с плакатами. Полицейские стоят живым щитом, защищают двух кандидатов. Молодежные активисты в предвкушении.

Но он, как и миллионы других американцев, увидел именно это. Зловещая пауза в самом начале дебатов красноречивее тысячи слов. А дальше, как снежный ком. То ли в раж вошла, то ли консультанты недоработали, и не сказали, что улыбаться в этот момент не надо. А ведь у них была возможность. На ушах кандидата — сережки, удивительно похожие на модные наушники. А такое запрещено правилами дебатов. Еще ими запрещено перебивать собеседников. Ровно для этого оппоненту отключают микрофон, когда говорит его визави, но у Камалы он был всегда включен. Удобно. У кого власть — у того и слово.

Во всем подозрительные дебаты. Много слов, мало смысла. Цифры, обвинения, Украина. Те же аборты и неожиданно животные.

Этот парень словно предчувствовал. А это уже тот самый Спрингфилд, мигрантов из Мексики давно вытеснили жители Гаити.

«У нас здесь много кошек. В конце улицы у той женщины их было штук 50, теперь их осталось пять. В парке гусей становится все меньше», — рассказал житель Огайо.

Тут же опрятный иммигрант с Гаити удивленно оправдывается за своих сородичей.

«Я не говорю, что это невозможно и такого не может быть. Возможно это необразованные люди, и поэтому они ведут себя так», — сказал иммигрант из Гаити.

«В Америке бюджет трещит по швам, повсюду мигранты, которых пригласила демпартия, средний класс превратился в низший судя по зарплате. Повсюду бандиты и наркоманы, за это борется высшая власть?» — сказал доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана — Пол Робертс.

Кстати, про наркоманов. Возле центра, где проходили дебаты, действительно было безопасно. Вот, даже старший офицер уверяет нас в этом.

«Это безопасный город», — отметил офицер.

Мы вышли за периметр и прошли всего несколько десятков метров. Удивительно, но на дебатах ни слова про крупнейшую в истории эпидемию наркомании, может, потому что так планировалось. В эфире национального канала, на следующий день после дебатов, объясняют: «Поскольку с наркопотреблением лучше работать на уровне системы здравоохранения, лечения зависимостей и другие программы, поддерживаете ли вы декриминализацию на федеральном уровне всех наркотиков для личного употребления. Отет Камалы Харриса — да».

Ответ был дан пять лет назад. С тех пор число смертей от передозировок выросло в три раза. Число наркоманов тоже кратно увеличилось. Сегодня Штаты самое наркозависимое государство в мире, признает ООН. Государство каждый год теряет десятки триллионов долларов от эпидемии.

«Министр финансов имеет наглость заявлять, что инфляция носит временный характер. Инфляция не является временным явлением. Они абсолютно некомпетентны, когда дело касается экономики и военных вопросов», — сказал политический аналитик, доктор экономических наук Чарльз Ортелл.

Камала говорила, что это Трамп виноват, тот оппонировал — сами такие. Решений никто не предложил. На том первые дебаты кандидатов и закончились.

«Эти дебаты — просто театр. Это цирк. Эти люди не решают будущее страны, реальная власть в Америке находится в руках олигархов. Президент решает очень мало», — сказал бывший журналист NYT Джон Вароли.

Следующий раунд дебатов отменили, и власти спокойно вернулись к борьбе с актуальными проблемами страны. Через два дня арестовали четырех граждан, которых обвинили в работе на Россию. Двум из них — 80 лет. Такая вот настоящая угроза великой Америке.

Против гегемонии

Сейчас, когда смотришь на это все, становится даже странно, что подобные культурные особенности и традиции нам подавались как эталон. Однако маяк цивилизованного мира стал тускнеть, и оказался не маяком вовсе, а излучателем, действие которого постепенно сходит на нет.

На горизонте появились новые ориентиры — это объединение БРИКС, куда входят уже девять стран и еще 34 государства намерены сотрудничать. В отличие от моноцентричной евроатлантики здесь мы видим созвездие цивилизаций, у каждой из которых свои особенности. Но есть главная ценность в отношениях друг с другом — невмешательство в дела других и равноправие.

Россия — страна председатель БРИКС в этом году, и это накладывает особую ответственность в формировании ориентиров. На несколько дней политическим и культурным центром БРИКС стал Петербург. Город, где разнообразие не только культур, но и эпох, это видно невооруженным взглядом. И пока в Константиновском дворце обсуждали вопросы глобальной безопасности, под сводами «Эрмитажа», а также на других площадках искали ответ на вопрос: «В Культуре XXI века что победит — суверенитет или глобализм»? Еще пять-десять лет назад ответ был очевидным. Но сейчас времена изменились.

«Считаю, что в целом настало время формирования новой общей международной инфраструктуры национальных культур. В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций», — говорил президент РФ Владимир Путин.

Ломая стереотипы

Не следует путать верность традициям и махровый консерватизм. Россия демонстрирует гибкость в адаптации вековых устоев к современным реалиям.

В Петербурге, как раз в дни Культурного форума, отметили 300-летие перенесения мощей святого князя Александра Невского, это небесный покровитель города. Гости Северной столицы стали свидетелями крестного хода, в котором приняли участие и священнослужители, и верующие, иреконструкторы, и отряд полиции, и даже колонна байкеров. Всего 75 тысяч человек со всех уголков России и не только. Были делегации и из других стран. Традиции и современность. Свой уникальный, культурный путь.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти