Фото, видео: AP/ TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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Проект «Украина» идет ко дну, но Запад из последних сил пытается выйти сухим из воды.

Всю неделю западные и украинские СМИ бились в настоящей истерике — разрешит или нет Вашингтон удары дальнобойными ракетами вглубь России.

Версии высказывались самые разнообразные: от «уже разрешили, просто не знают, как сказать» до совсем уж пораженческих — «да что вы такое говорите, у США и ракет-то нет столько, чтобы они как-то помогли Киеву». При этом от официальных лиц никаких внятных комментариев не поступало. Хотя поводов высказаться было хоть отбавляй.

Так в Киев чуть ли не за ручку прибыли главы внешнеполитических ведомств США и Британии. Встретились с президентом* Украины Владимиром Зеленским с серьезным видом и уехали.

Из любопытного было появление бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который ныне посол Украины в Лондоне. И какого черта он приехал домой в одном поезде с западными дипломатами? Решительно не понятно. Разве что это были смотрины в декорациях будущего президента Украины.

Появлялись и вовсе экзотические версии, мол Вашингтон не против ударов дальнобойными ракетами, но только чтоб не американскими. В общем, форменный цирк. Надо понимать, что нас пытаются обдурить. Это не Вашингтон разрешает что-то Киеву, это он сам себе выбирает тактику.

Москва четко дала понять — если это ракеты страны, входящей в НАТО, мы будем рассматривать подобный шаг как агрессию НАТО. О серьезных последствиях предупредил президент России.

«Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта.

Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменения самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — прокомментировал президент России Владимир Путин.

В общем, в Вашингтоне предупреждение из Москвы, точнее из Петербурга, где в это время работал президент, слышали. И решили не менять подход, или не объявлять пока о его изменении. Наверное, развязывание Третьей Мировой это не то, с чем Джо Байден хочет уйти на пенсию, а Кир Стармер — начать свое руководство британским кабинетом министров.

Потому переговоры в Вашингтоне были, скажем так, со сложными лицами. Тем не менее, складывается четкое ощущение, что эти парни что-то задумали. Даже коллеги по НАТО пытаются прочитать мысли. Они, в общем-то, неоригинальны.

Раз уж проект «Украина» идет ко дну, надо самим выйти сухими из воды и найти стрелочника, на которого можно списать провал. Пока таковым видится Евросоюз.

И не от хорошей жизни заговорили про новые ракеты. Зеленский убеждает, что это последний шанс как-то исправить ситуацию.

«Бусификация», так на Украине называют силовое заталкивание военкомами призывников в автобусы, перестает приносить хоть какие-то плоды. Те, кого отправляют на фронт, бегут при первой возможности.

На данный момент возбуждено более 80 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части. Учитывая, что в сухопутных войсках Украины около 600 тысяч бойцов, получается — каждый десятый в самоволке.

Нужны идейные, а таковых остается все меньше. Для вербовки Киев готов на сотрудничество с откровенными отморозками.

Так турецкая газета Aydınlık написала про сделку, которую предложили главарям группировки Хайат Тахрир Аш-Шам**, в России она признана террористической.

Представители Киева выкупили за 75 ударных дронов содержавшихся в тюрьме у этих террористов представителей другой террористической группировки, но русскоязычных.

Курдские новостные ресурсы, которые пристально следят за радикалами в Идлибе уточнили: переданные Киевом дроны должны, по условиям сделки, быть использованы строго против русских и сирийских войск на Ближнем Востоке.

Впрочем, эти действия не помогут в главном — ВСУ не могут удержать Донбасс. За минувшую неделю российские войска освободили сразу девять населенных пунктов на разных направлениях. В том числе такие крупные как: Красногоровка, бои за поселок шли несколько месяцев; Новогродовка, откуда ВСУ фактически бежали, оказывая минимум сопротивления; и, наконец, прорыв в полях под Угледаром через Водяное.

Несколько котлов все отчетливее на карте, и выбраться из них не помогут ни американские ракеты, ни ближневосточные радикалы. Репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Огнеупорный завод в Часовом Яре, казалось бы, надежное укрытие для ВСУ. Но только до тех пор, пока не начинает работать наша авиация.

Эстафету у «СУ-34» перехватывает малая беспилотная авиация. Их уколы ювелирно точны. Вот так барражирующий боеприпас влетает в украинский танк.

Наша пехота идет вперед. А ФАБы, огромные планирующие бомбы, расчищают им путь, сравнивая с землей вражеские укрепления.

Мы тоже движемся в сторону Часова Яра, с диверсионно-разведывательным отрядом «Тигр». Легкой прогулки не получится — уже мгновение спустя ощущаем приближение вражеского дрона. Приходится быстро бежать.

Угрозу пережидаем в укрытии.

И вот, наконец, мы на позициях наших канониров.

Боевая работа на часовоярском направлении не прекращается ни днем, ни ночью, ни на минуту.

Попадать уже удается без пристрелки, говорит одессит с позывным «Сокол». Боец с десятилетним багажом боевого опыта и двумя образованиями за плечами.

— А учился на кого, специальность?

— Международные экономические отношения.

— Ничего себе.

— Второе образование неполное высшее — прокуратура и следствие.

Через день «Сокол» получит легкую контузию в результате атаки дрона. А пока мы прячемся с ним от ревущего камикадзе — этот пролетает мимо.

Оружие охотничье у нас в руках. Потому что одна из угроз по пути на ЛБС (линию боевого соприкосновения) — это, конечно, дроны. Поэтому всегда бойцы начеку даже в, казалось бы, спокойной обстановке. Но здесь спокойной обстановки, к сожалению, не бывает.

Прилеты за пригорком. Но останавливаться нельзя. И главное — всегда быть во внимании.

«Вот висит обезвреженная растяжка. Сейчас ставят на уровне головы. Не только под ноги нужно смотреть, но и вокруг. Оторвет голову, уже не спастись», — рассказывает боец ДРО «ТИГР» южной группировки войск добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Коновал».

Освобождение Часова Яра задача сложная, но посильная. Дальше путь к Славянску и Краматорску будет открыт. Дорогу к победе, в том числе, пробивает и этот расчет гаубицы «Д-30». Все, как один. На северном фланге пала оккупированная ВСУ Григоровка. Черед Часова Яра все ближе.

*— пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

**— запрещенная в РФ террористическая организация