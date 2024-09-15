«Боевой армейский резерв страны»: Минобороны РФ начало формировать отряды «БАРС»

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Добровольцев учат обращаться с оружием, но на них будут возложены в основном вспомогательные функции.

Одним из ярких эпизодов курских баталий стала оборона населенного пункта Малая Локня. Его гарнизон встал на пути наступающих на Льгов и Курчатов вражеских отрядов. Уже на второй день после вторжения там начались бои, но враг завяз, хотя применял все силы и средства, какие только были, чтобы сломить сопротивление.

Даже попав в полное окружение, мотострелки продолжали обороняться и только спустя две с половиной недели боев скрытно отошли на новые позиции. Руководивший обороной Малой Локни, несмотря на ранение, подполковник Александр Данилов представлен к высшей воинской награде — «Золотой Звезде» Героя России. Сейчас он находится в госпитале, где его навестил президент и расспросил о подробностях противостояния.

— А в связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?

— Противник плотно взял в кольцо, и у нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты в наличии.

— А потом все-таки сами вышли, вывели людей из окружения и даже в плен кого-то взяли?

— Да, так и получилось.

—Вывели людей с минимальными потерями?

—Вывел людей без потерь.

— Молодец.

— Спасибо.

Самая драматичная часть боев за Малую Локню попала на камеры дронов. В кадре — территория женской исправительной колонии, которую обороняющиеся превратили в крепость. Им приходилось не только отбиваться от наседающих врагов, но и спасать мирных жителей, которые бежали от бомбежек и артобстрелов ВСУ.

Когда враг прямой наводкой разбил забор и внешние стены корпусов, только тогда было принято решение об отходе, причем в одну ночь вывели гражданских, потом уже вышли сами защитники Малой Локни. За время обороны они уничтожили до восьми штурмовых групп врага, более 20 бронемашин и военных автомобилей противника. Вот что рассказал нам в интервью сам подполковник Данилов.

«Нас был 31 человек. Противника, предположительно, по наблюдению было до мотопехотного батальона, то есть — это трехкратное превосходство. Это для мотопехотного роты, так, чтобы вы понимали, противник превосходил своими силами практически в десять раз», — рассказал он.

Подполковник Данилов потомственный военный, немногословный, в армии с 2005 года. Его полк защищал Южную Осетию, не первый год воюет в Донбассе.

Данилову предложено после госпиталя отучиться в военной академии и продолжить службу.

Благодаря ему и таким как он — опытным командирам — враг был остановлен, а сейчас выдавливается за пределы Курской области. В помощь войскам в трех граничащих с Украиной областях Министерство обороны начало официально формировать добровольческие отряды из местных жителей. Они будут называться соответственно: «БАРС-Курск», «БАРС-Брянск», «БАРС-Белгород». «БАРС» — это сокращение от «боевой армейский резерв страны».

И хотя добровольцев учат обращаться с оружием, на них будут возложены в основном вспомогательные функции — эвакуация населения, помощь в пожаротушении, охрана важных коммуникаций, объектов, борьба с беспилотниками.

Командование отмечает высокую мотивацию у «барсов», ведь они защищают родную землю от врага. У группировки войск «Север» сейчас много работы. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Командир батареи отдает команду расчету в последний момент. Работает группировка войск «Север». На месте все готово к стрельбе. Машина появляется внезапно.

Расчет «Града» на огромной скорости летит на позицию. Пока мы сюда добирались, постоянно в небе дроны фиксировали. Прямо во время работы расчета на месте детекторы загораются красным.

Обстановка под контролем. ВСУ запускает на нашу территорию дроны. Им в ответ летят ракеты «Града».

Но и дроны наши тоже на высоте. Боец с позывным «Голем» служит в спецназе «Ахмат», в FPV-расчете. Знает, какой конкретно заряд лучше всего подойдет для выполнения очередной задачи.

Координаты расчету передает разведка. Бойцы засекли выдвижение врага.

«Мы тут все подавили, сейчас они малыми группами, большими группами не высаживают, малыми, по пять, по семь человек десант. У них постоянно эвакуации. Артиллерия и танки работают 24 на 7», — прокомментировал ситуацию боец с позывным «К 700».

Огонь открывают на любое движение. Весь периметр, каждая дорога на этом направлении, полностью контролируется нашими подразделениями. И, фактически, у бойцов ВСУ остается очень скудный выбор. Отступать — верная смерть от своих же, идти вперед — либо гибель, либо плен.

К слову, с подконтрольной Киеву территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

Снова при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Обмен происходил через Белоруссию. Там нашим бойцам оказали необходимую первую психологическую и медицинскую помощь, дали связаться с родственниками.

К этому часу их уже доставили в Москву спецбортом. Взамен, соответственно, переданы 103 военнопленных ВСУ.