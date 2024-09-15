Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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После освобождения десяти сел и деревень, обстановка в Суджанском районе остается одной из самых напряженных.

Вся неделя прошла под знаком мощного контрнаступления российских войск в курском приграничье. Первый удар был внезапным для врага и ошеломляющим. Дело в том, что колонны с техникой и десантом появились там, где их не ждали — они скрытно форсировали реку Сейм, хотя украинские формирования там разрушили мосты и старались выбить понтонные переправы.

Освобождены уже десять населенных пунктов на левом фланге украинского клина. Наши войска нацелены на Любимовку, освобождение этого села означает, что вся группировка ВСУ севернее будет отрезана от снабжения, вокруг леса и болота.

Дома и стены помогают, над территорией Курской области нам проще и безопаснее применять авиацию и высотные ударные беспилотники, которые выслеживают и бомбят, оставаясь вне зоны досягаемости переносных средств ПВО противника.

Как проходит освобождение курской земли увидел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

После освобождения десяти сел и деревень Курской области, обстановка в Суджанском районе остается пока одной из самых напряженных. Повсюду снуют вражеские ударные дроны, бьет реактивная артиллерия, мелькают танки. Боевики ВСУ из последних сил стараются удержаться в Судже.

А вот так сейчас выглядит восточное направление курского фронта. Массированная атака войск группировки «Север» за два дня обрушила всю линию обороны националистов. Освобождены десять населенных пунктов от Краснооктябрьского до Гордеевки.

«Сейчас мы прикрепим на все аккумуляторы, а потом будем крепить БК», — говорит боец с позывным «Барбер».

Дальше дело за малым, прикрепить морковку, так бойцы называют снаряд от РПГ, который идеально подходит для легкого беспилотника.

«Главное поймать центровку, чтобы центр тяжести был по центру, чтобы в полете его не клонило никуда, а спокойный ровный полет», — говорит «Амбал».

Финальный штрих — взведение заряда в боевое положение. Сегодня цель бойцов «опорник» ВСУ.

На счету этого расчета десятки единиц пораженной вражеской техники. В том числе натовской. Бойцы группы «Аида» выслеживали целые колонны, навсегда отбив у националистов желание находиться в Курской области

Вся эта западная техника принадлежит иностранным наемникам и украинским националистам. Все тем же 80-й и 82-й бригаде ВСУ, подготовкой которых занимаются натовские инструкторы. Все они уже изрядно потрепаны и иди в лобовые атаки, как раньше, больше не рискуют.

«Нас с гранатомета подбили и двигатель заглох у „Страйкера“, а дальше как мыши разбежались», — рассказал военнопленный.

Теперь очередь, так называемой бригады президентского спецназа. Видимо, последняя надежда президента* Украины Владимира Зеленского переломить ситуацию на суджанском направлении.

«Первый батальон уже зашел, мы его очень хорошо поприветствовали из танков и ФАБами», — говорит командир разведгруппы спецназа «Ахмат» боец с позывным «Аид».

Вот то самое село Большое Солдатское, о котором ВСУ рассказывают, что взяли его. Ни одного боевика тут не замечено.

Националисты хоть и пытаются проводить контратаки, но бесполезно. Не помогают ни резервы, ни западные наемники. ВСУ постепенно сдают позиции, неся огромные потери и снабжая наших бойцов импортными трофеями.

Морпехи 810 бригады показывают, что осталось от очередной группы боевиков.

«Здесь противник был остановлен и в дальнейшем он рассредоточился. Здесь были выставлены засады противника, но в дальнейшем он был выбит», — рассказал боец с позывным «Истина».

Сейчас идет зачистка от вероятных диверсионных групп. А вот по основным целым — пребывающим резервам и технике — отработают все виды вооружения от минометов до фронтовой авиации.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти