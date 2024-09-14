Мать и дочь погибли в результате задымления в лифте в дагестанском Дербенте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Трагедия произошла из-за короткого замыкания в электрощитовой.

Женщина 42 лет и ее 15-летняя дочь погибли в результате ЧП в дагестанском городе Дербенте. В подвале их девятиэтажного дома на улице Тагиева произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой. Масштабного пожара не произошло, однако подвал был сильно задымлен. Этот дым стал подниматься по лифтовой шахте, а жертвы происшествия в это время находились в кабине. Обстоятельства аварии сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в официальном Telegram-канале.

Мать и дочь были эвакуированы из лифта прибывшими на место спасателями, обе — с отравлением продуктами горения. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, но врачам не удалось их спасти. По данным представителей ведомства, всего из дома были эвакуированы 70 человек, 15 из них — дети. 15 жильцов сотрудникам МЧС пришлось вызволять.

Ранее, писал 5-tv.ru, четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бане в Саратовской области. По предварительной информации, вместе с братом мальчик играл со спичками, и они не смогли уследить за огнем. Взрослых рядом не было.