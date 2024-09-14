Главой детского «Движения первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
Фото: пресс-служба Движения Первых
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Указ о назначении участника спецоперации, Героя РФ Артура Орлова подписал глава государства Владимир Путин.
Новым председателем правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» стал участник спецоперации, выпускник программы «Время Героев» Артур Орлов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», — говорится в документе.
Ранее занимавший пост председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров назначен руководителем «Росмолодежи».
Артуру Орлову 35 лет, он уроженец поселка Кизнер Удмуртской Республики. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище, в 2023 году получил магистерскую степень в военном учебно-научном центре Сухопутных войск академии ВС РФ в Москве. Сейчас повышает квалификацию в Высшей академии Генштаба.
Принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, затем в специальной военной операции. За время службы награжден медалью Суворова, Орденом Мужества, медалью «Золотая звезда», звездой Героя РФ. Женат, воспитывает двух дочерей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны страны.