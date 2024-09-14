Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина

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В сети сообщалось, что опытных операторов БПЛА «разжаловали» в штурмовики и отправили на передовую, где они погибли.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В заявлении ведомства говорится, что поручение в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин» 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа, дано начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России.

До этого ряд Telegram-каналов сообщили о гибели операторов беспилотников Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин».

Авторы сообщений утверждали, что дроноводов якобы за критику командования отправили в штурмовое подразделение, понесшее потери при освобождении Украинска на красноармейском (покровском) направлении.

Известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. В октябре того же года он стал участником боевых действий, а позднее возглавил подразделение воздушной разведки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наделил Белоусова полномочиями по допуску к гостайне.