«Видел красивую девушку»: Крутой не сразу разглядел в Севиль и Чеботиной талант
Продюсер Игорь Крутой: Севиль и Чеботина неожиданно оказались талантливыми
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Солистка группы Artik & Asti за три года из конкурсантки «Новой Волны» стала одной из приглашенных артисток.
Народный артист России, продюсер Игорь Крутой не видел потенциала в ряде популярных артисток в начале их карьеры. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
Талант некоторых певиц стал поистине открытием. Изначально, в Севиль отличительных вокальных способностей разглядеть не удалось. Крутой подметил ее внешность, но не более. Лишь со временем она раскрылась в полной мере и заблистала на сцене.
«Видел красивую девушку. Выяснилось, что красивая девушка еще хорошо может петь при наличии хорошего репертуара. Такое ощущение, что она расцвела, как молодая красивая женщина», — рассказал Игорь Крутой о Севиль.
Вошла в список неожиданных для продюсера талантов и Люся Чеботина, которая на данный момент мега популярна. Слава пришла к ней не сразу. В 2017 году певице не удалось победить на конкурсе «Новая Волна». Тогда она заняла шестое место.
«Люсе надо было прожить какие-то переживания. Что-то почувствовать внутри женское. Такое, которое позволило бы ей сочинять хиты востребованные публикой. Почувствовать что-то такое, чтобы ей поверила публика», — заявил продюсер.
Игорь Крутой является одним из создателей фестиваля «Новая волна», а также основал радиостанцию «Love-радио». Через его руки также прошли многие знаменитые личности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Игорь Крутой прокомментировал возвращение Губина.