«У меня все отлично»: россиянина пронзила молния во время вечеринки в Грузии

Турист из Самары выжил после удара в него молнии на вечеринке в Грузии

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В тот вечер туристу из Самары удалось удивить всех.

Турист из Самары выжил после прямого удара молнии на пирсе в Грузии. Об этой удивительной истории пишет KP.RU.

Путешественник по имени Павел Смирнов отправила отдохнуть вместе с друзьями в город Батуми, чтобы как следует набраться сил перед работой и поймать последние теплые дни.

Все произошло 11 сентября, когда компания отравилась на ужин в один из местных ресторанов. Когда у всех разыгралось веселое настроение, все решили отправиться на набережную.

Атмосфера была дружеской и веселой, поэтому все начали танцевать прямо на берегу под музыку и снимали это на телефон.

Когда ребята, в числе которых был и Павел, плясали на пирсе, то произошло страшное: из туч внезапно вспыхнула молния и ударила прямо в 32-летнего туриста, после чего он резко упал на землю.

При этом его майка тут же загорелась, а обувь порвалась. Не успели все присутствующие осознать, что произошло, как пострадавший подал голос.

Оказалось, что россиянин был жив и в сознании. Более того, он даже не получил серьезных повреждений, так как по чудесному стечению обстоятельств у него не были задеты внутренние органы.

В итоге единственное, чем отделялся житель Самары — это несильные ожоги рук и ног. Прибывшие по вызову друзей медики были шокированы увиденным не меньше, чем публика вокруг, ведь подобный исход — большая редкость.

«У меня все отлично. Меня накачали обезболивающими, ничего не болит, все двигается. Сердце тоже проверили, все хорошо. Главное, что мотор работает», — цитирует слова россиянина KP.RU.

Можно смело сказать, что то, что пережил Павел Смирнов Грузии –настоящее чудо, ведь удар молнии вызывает мультисистемное поражение организма, что обычно несовместимо с жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал, возможно ли выжить после удара молнией. Когда молния максимально опасна и какие шансы у человека против стихии, готовой обрушить на него все напряжение?