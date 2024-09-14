Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Накануне у Надежды Санько и Павла Мамаева родился сын.

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алина отреагировала на новость о прибавлении в семье спортсмена. Она призналась, что не поздравила бывшего мужа. Об этом блогер рассказала в шоу на федеральном канале.

Прожив вместе около восьми лет, яркая пара развелась в 2021 году. После между знаменитостями началось настоящее противостояние из-за алиментов. По словам Алины, футболист не хотел обеспечивать дочку Алису, а некоторое время спустя значительно сократил установленную денежную сумму выплат — отдает он 10,5 тысяч рублей.

И все же блогер намеревается порадоваться за некогда любимого человека. Мужчина в 2022-м женился на ведущей Надежде Санько, которая в том же году подарила ему сына Тимофея. Накануне спортсмен стал отцом в третий раз.

«Нет, я его не поздравила, но поздравляю. Малыш — это всегда прекрасно», — с достоинством отметила Алина Мамаева.

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