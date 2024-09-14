ВСУ ударили по оживленной гражданской трассе в Шебекино: ранены три человека

Три человека ранены после удара ВСУ по гражданской трассе в Шебекино

Фото, видео: 5-tv.ru

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Еще одна женщина была атакована украинским БПЛА прямо в своем доме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по трассе Шебекино-Белгород в Белгородской области. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что одна из пострадавших машин полностью сгорела, вторая получила частичные повреждения от попадания осколков украинского снаряда.

В результате произошедшего пострадали три человека: двое мужчин доставлены в больницу с осколочными ранениями грудной клетки, у женщины диагностирована минно-взрывная травма и контузия.

Уточняется, что по участку автодороги, который атаковали украинские боевики, проезжают в основном гражданские автомобили. Это оживленная трасса между двумя крупными населенными пунктами Белгородской области.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал еще один человек. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась. В доме выбиты окна и посечена кровля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ.