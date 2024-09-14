«Это не просто ангина»: профайлер Сабина Пантус узнала о страшном диагнозе
У известного профайлера Сабины Пантус диагностировали рак после ангины
Фото, видео: Telegram / PANTUS | Сабина Пантус / pantus_live; 5-tv.ru
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Полтора месяца эксперт лечила ангину, но это оказался рак.
Эксперт популярного шоу на федеральном канале Сабина Пантус столкнулась с серьезным заболеванием — онкологией. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
В августе 42-летней Пантус диагностировали онкологию. Теперь в своем блоге эксперт рассказывает о борьбе с болезнью. Профайлер отметила, что полтора месяца она лечила ангину, но впоследствии начала понимать, что заболевание не проходит и может быть куда серьезнее.
«Спасибо близким, кто настоял, пнул и проконтролировал, чтобы я записалась к врачу на завтра, а не на очередной следующей неделе. Попытка не поехать к врачу была — я пыталась сама себе устроить саботаж, но пресекла его и все-таки доехала», – поделилась эксперт.
В середине августа Пантус получила результат гистологии миндалин, который подтвердил ее опасения.
«Я перечитывала результат, как будто три непонятных мне медицинских термина могли отменить или исправить последнее весьма понятное слово — рак. Сначала был ступор, такое состояние полной тупости, когда я не понимала, что происходит, с кем это происходит и о чем это вообще», — призналась Пантус.
На данный момент профайлер проходит лечение и не теряет веру на восстановление. По словам эксперта, она относиться к диагнозу без акцента на стадию и название, без лишней драматизации и катастрофизации.
«Я не замалчиваю и не отрицаю этот диагноз. Это просто болезнь, как перитонит или обструктивный бронхит, которые тоже требуют лечения», — отметила Пантус.
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