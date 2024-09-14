«Облегчение на душе»: первые кадры с возращенными из плена бойцами ВС РФ

Минобороны опубликовало кадры с возвращением 103 бойцов ВС РФ из плена

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Москва и Киев договорились провести обмен военнопленными по формуле 103/103.

Опубликованы кадры возвращения из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских бойцов, которые были захвачены в Курской области. Видео предоставило Минобороны РФ.

«Все здорово, супер, спасибо!» — сказал один из военнослужащих.

В результате переговорного процесса Москва и Киев договорились об обмене военнопленных по формуле 103/103.

«Появилось такое облегчение сразу на душе. Уже понимаю, что я поеду домой, все позади, не о чем переживать. Хочется большое спасибо вам сказать», — поделился эмоциями еще один боец.

Сперва освобожденные военные отравятся в Белоруссию, где им окажут первую медицинскую, а также психологическую помощь. После этого бойцы ВС РФ будут перенаправлены в Москву, где пройдут необходимое лечение и реабилитацию.

Как ранее уточняли в пресс-службе Минобороны России, немаловажную роль в переговорах по обмену военнопленными между Россией и Украины сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последних успехах ВС РФ в Курской области, которых удалось добиться за минувшие сутки.