Леди Терминатор: как Наталья Батова вымолила себе другую жизнь

Фото: ВКонтакте / Наталья Батова / id4409084

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Ее называли «мужиком в юбке», но сейчас она любящая мама.

Наталья Батова, или как ее еще называли «леди Шварценеггер», звезда бодибилдинга. В России такая сильная женщина была чем-то удивительным. В обществе она вызывала спорные чувства, кто-то ею восхищался, а кто-то поливал грязью.

Еще несколько лет назад она не представляла свою жизнь без спорта, а сейчас ее голову занимают противоположные мысли. Ей пришлось пройти несколько стадий изменения тела, чтобы понять, чего ей по-настоящему хочется в жизни.

Дойдя до пика своих возможностей, Наталья неожиданно поняла, что изводить себя в зале и жесткими диетами, это совершенно не то, что ей нужно. И она снова глобально перевернула свою жизнь, но на этот раз, чтобы стать счастливой матерью.

Была тростиночкой

Стальная леди родилась в 1976 году в городе Норильск. Предположить по детским фотографиям Натальи, что она станет спортсменкой по бодибилдингу, невозможно. Ведь раньше она не думала даже об активных занятиях, а уж о том, чтобы тягать железо в зале — тем более.

Наталья росла очень хрупкой и худенькой девочкой, называла себя тростинкой. В юности она весила 49 килограммов и была недовольна своим внешним видом. Даже футболки носила на два размера больше, чтобы скрыть выступающие лопатки.

«Я же была такой неспортивной. Худющей настолько, что торчали кости. При росте 170 весила 49 кг. Но, видимо, когда человек находит свой путь, его не остановить», — вспоминала Батова в интервью с изданием KP.RU.

Мысли о «неженственной» карьере появились еще в школе, но долгое время продолжали оставаться лишь мечтами. Причем Наталью привлекал не столько спорт, сколько тот образ, который показывали по телевизору.

«Однажды сидели дома, смотрели телевизор. И тут стали показывать шоу „Мистер Олимпия“, самое крутое соревнование бодибилдеров. Папа давай подшучивать — непривычное же зрелище! А меня они поразили. Показалось, эти люди — самые счастливые, здоровые, богатые на свете. Захотелось быть среди них», — рассказывала Батова.

В какой-то момент Наташа решила просто подкачаться, сделать свое тело красивее. Она и не думала, что это станет частью ее жизни, что впереди — многочисленные достижения и конкурсы.

Спортивная карьера

Фото: ВКонтакте / Наталья Батова / id4409084

После школы Наталья пошла в аграрный институт и уже на четвертом курсе стала активно заниматься силовыми нагрузками. В 1997 году она посетила первый турнир по жиму лежа.

«Это сейчас в спортзалах много девушек. Тогда же, в 1990-е, девчонки приходили туда только с целью знакомства. Потом ребята из клуба рассказали мне, что для них я была местной достопримечательностью: глазки не строила, не флиртовала, только заходила в зал — и сразу за штангу. Они даже друзей водили на меня посмотреть», — поделилась Наталья в интервью с агентством РИА Новости.

Дома ожидаемо никто не поддержал. Были громкие скандалы, крики: «Ты же девочка». Наталья неоднократно убегала из дома, но сдаваться не собиралась.

У Батовой сначала не было тренера. Все сама и своими силами. Информацию черпала из различных журналов. В 2000 году она получила свой первый титул Чемпионки Сибири по бодибилдингу. Спорт стал страстью и смыслом жизни.

С этого момента начались бесконечные конкурсы и соревнования. До 2005 года Батова принимала участие только в соревнованиях на территории России. А после девушка вышла на мировую арену, где первым серьезным состязанием стал чемпионат Европы.

В 2007 году Наталья стала абсолютной чемпионкой Восточной Европы, а в 2008 году выиграла номинацию в категории «бодифитнес».

Обратная сторона медали

Такие мышцы Батова заработала не только с помощью жестких диет и силовых нагрузок. Спортсмены неоднократно прибегают к стероидам, но все относятся к ним по-разному. Кто-то принимал щадящие препараты, а кто-то хотел за короткое время достичь заметных результатов.

«От сильных препаратов на лице растут волосы, голос грубеет. Есть несколько спортсменок, вы бы ни за что не отличили их от мужчин. Но их это не останавливает, ради победы они готовы на все», — признается Батова.

Чтобы быть в превосходной форме, за четыре месяца до соревнований спортсменка садилась на жесткую идею. Практически все продукты из холодильника летели в мусорку. Оставались лишь яйца, куриные грудки и капуста.

Такой белковый рацион приводил к тому, что у Натальи бывали периоды депрессии и физической слабости. Доходило до того, что взобраться по небольшой дорожной горке вызывало трудности. И это при том, что на бессилье нельзя отвлекаться, на носу ведь соревнования. Порой Наталья плакала в зале и снова шла тягать железо.

Когда силы оказывались на исходе, Батова могла побаловать себя маленьким кусочком темного шоколада с отрубями, чтобы обмануть организм и внушить, что съел полплитки.

За три дня до выступления спортсменки перестают пить даже воду и начинают принимать мочегонные. К такому прибегают, чтобы убрать под кожей жидкость и добиться идеального рельефа. Максимум, что позволяла Батова, это немного лимонного сока. И то в крайнем случае, когда чувствовала, что вот-вот упадет в обморок.

Плохое самочувствие для бодибилдеров не редкость. Возле каждого павильона, где проходили соревнования, дежурили несколько машин скорой помощи. Конкурсанты могли упасть в обморок за кулисами или на сцене, а порой дело доходило до летального исхода. В 2012 году одна из спортсменок умерла в ночь после выступления, не выдержало сердце.

Личная жизнь

Учитывая необычную для людей фигуру, Наталья сталкивалась с разным мнением. Но больше, конечно, пришлось выслушивать обидные вещи.

Как ее только не называли: и мужиком, и чудовищем. Первое время нелицеприятные слова действительно задевали, но потом спортсменка научилась абстрагироваться.

«Комментарии оставляют неудачники — прыщавые мужики и толстые бабы. Человек, у которого все в жизни хорошо, просто не будет писать гадости другим. У него на это нет времени», — говорила Наталья.

Однако и сильные женщины пользовали популярностью среди мужчин. У Батовой ухажеров было немало. Но желающих познакомить с родителями или предложить руку и сердце — единицы.

При этом большинство бойфрендов были далеко не бодибилдерами. На мышцы мужчины Наталья обращала внимание в последнюю очередь.

«Влюблялась? Конечно! Но не в тех. Пока мои сверстницы выходили замуж, я тренировалась. А после 30 лет, получается, собирала всякую шваль. Один меня не любил. Другой поднимал руку (мастер спорта, весит 120 килограммов)», — призналась Наталья в интервью с изданием KP.RU.

Хоть снаружи Батова и сильная, но внутри она была ранимой и нежной. Ей хотелось найти того, кто бы ее принял. Любить и быть любимой. Однажды чувства так захватили голову, что она хотела уйти из спорта. Но избранник раскрыл свою подлую сторону и бросил ее, оставив с большим денежным долгом.

В голову закрадывались страшные мысли. Батова была готова решиться на непоправимый шаг, но ее останавливало то, что иначе бы долг ушел к матери.

Чтобы отвлечься, она завела роман с другим мужчиной, но затем обнаружила, что беременна. По словам Натальи, она сначала не любила детей. И не представляла себя матерью.

Беременность оказалась большой неожиданностью. Единственным выходом она видела только аборт. Ей было 40 лет. В таком возрасте и с таким образом жизни, казалось, бесплодие гарантировано.

Впоследствии Наталья пожалеет о своем решении. Она возненавидела себя и впала в депрессию. Вера стала ее постоянным спутником, она отстаивала очереди в храмы, чтобы помолиться. Плакала и просила Бога, чтобы на нее снизошло его чудо.

Изменила свою жизнь

Фото: ВКонтакте / Наталья Батова / id4409084

Чудо действительно произошло. Через год Наталья снова попробовала стать матерью и успешно.

«Отца ребенка выбрала сама. Рожать решила от чеченца — хорошие гены. Нашла подходящего человека. И спустя три недели забеременела. Меня все долбили: „Тебе 41, нормального не родишь!“. Таскали по генетикам. Первый анализ показал, что-то неладно. Сделали второй. Помню, еду за результатами в такси, рыдаю. Мне протянули листок, а там все в порядке. И я упала перед врачом на колени», — призналась Батова.

Спустя время на свет появилась девочка по имени Софья. Дочь была похожа на отца.

Наталья не хочет, чтобы дочка повторила ее жизнь и растит девочкой. Она мечтает ее отдать в модельную школу.

Именно беременности и роды полностью поменяли мировоззрение Батовой. Она отказалась от бодибилдинга, посвящая свое время семье. Но от спорта не отказалась. Сейчас Наталья работает фитнес-тренером и помогает остальным людям приобрести желанную форму тела.

Помимо этого, Наталья ведет личный блог, иногда принимает участие в ток-шоу и различных фильмах.

Сейчас Батову называют красавицей. От огромных мышц ничего не осталось, только подтянутое крепкое телосложение и невероятная изящность.

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