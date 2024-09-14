«Комплексный ответ»: РФ ответит на размещение ракет США в Японии

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Договор о РСМД между Москвой и Вашингтоном был расторгнут в 2019 году.

Россия даст комплексный военно-технический ответ на размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Японии. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Он также подчеркнул, что Российская Федерация привержена своему мораторию о размещении этого вида оружия.

1 июня 1988 года лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД). Впервые в истории было подписано соглашение, которое предполагало ликвидацию целого класса вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

После ряда взаимных обвинений в несоблюдении условий договора, в 2019 году соглашение между США и Россией было расторгнуто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием.