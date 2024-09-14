Рябков: Россия может прекратить экспорт титана и урана в США

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Рубить с плеча Москва не намерена, а взвешенно подойдет к этому вопросу.

Россия может принять решение о запрете на экспорт титана и урана в Соединенные Штаты Америки. С таким заявление выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Рябков.

Рябков также высказался о сотрудничестве Москвы и Тегерана. По его словам, военно-техническое сотрудничество стран не нарушает никаких международных норм. К тому же, отношения РФ и Ирана не являются делом США, поэтому Вашингтону не стоит «совать туда свой нос».

Ранее 5-tv.ru передавал слова Рябкова по теме разрешения Западом Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. По словам замглавы МИД, Москва знает, что ответ по этому вопросу уже был дан, в случае угрозы от России последует жесткий ответ.