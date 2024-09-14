Фото: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli

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Вчера Белый дом объявил о своем решении по этому поводу.

Разрешение НАТО и ЕС Киеву наносить удары вглубь России западным оружием может привести к катастрофе. С таким заявлением выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X.

«Мы очень близко к катастрофе», — написал Дотком.

В четверг, 12 сентября, глава российского государства Владимир Путин прокомментировал текущее обсуждение киевских властей со странами Запада. Президент* Украины Владимир Зеленский просит союзников разрешить наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. По словам российского лидера, в этом случае Запад занимается «подменой понятий». Если власти НАТО и ЕС все же примут такое решение, то станут участниками конфликта на Украине. Именно этот вопрос сейчас является самым главным.

Позже в Соединенных Штатах ответили, что серьезно отнеслись к заявлению Путина, однако намерены руководствоваться «своими расчетами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом не разрешил ВСУ удары вглубь России западными ракетами.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.