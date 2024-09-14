«Рыхлое тело»: Мария Погребняк недовольна фигурой после родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Инфлюенсер стала мамой в четвертый раз.

Блогер Мария Головинская, раньше Погребняк, недовольна своим телом после родов. Об этом она рассказала в своем блоге в Сети.

Инфлюенсер стала мамой в четвертый раз всего семь дней назад. Несмотря на это, ее отношение к себе весьма строгое. Погребняк не довольна выделяющимся животом. Блогер намеренна в ближайшее время вернуться к занятием в спортивном зале.

Instagram* / mariapoga_

«Честно, мне хочется быстрее в зал, не могу смотреть на свое рыхлое тело», — заявила Мария.

Погребняк воспитывает трех сыновей от футболиста Павла Погребняк. Мальчики уже достигли переходного возраста, когда Мария решила выйти замуж во второй раз. Ее новым избранником стал бизнесмен Игорь Головинский. Четвертый малыш появился на свет именно от него. Примечательно, что ради любимого инфлюенсер даже сменила звездную фамилию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Мария Погребняк сменила звездную фамилию после свадьбы.

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