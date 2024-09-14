«Яндекс Go» выписал россиянину первый штраф за передачу электросамоката ребенку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / старший помощник руководителя управления по работе со СМИ восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

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Пользоваться этим видом транспорта можно исключительно совершеннолетним гражданам.

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые выписал пользователю штраф в размере ста тысяч рублей за передачу электросамоката ребенку. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе сервиса.

С 1 сентября «Яндекс Go» ввел повышенные штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними. Теперь он составляет сто тысяч рублей. Уточняется, что брать в аренду самокаты разрешается только гражданам, достигшим 18-летнего возраста.

С 1 марта 2025 года в России могут ввести обязательную сертификацию для электросамокатов. По ГОСТу средства индивидуальной мобильности должны оснастить светоотражателями, устройствами для ограничения скорости, системой ГЛОНАСС, а также специальным модулем сотовый связи. Последний девайс поможет пользователю отследить местоположение его транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в четырех центральных районах Санкт-Петербурга запретят парковку электросамокатов. Уточняется, что проезжать транзитом через эти районы все еще можно, но вот оставлять там транспортное средство уже нельзя. Местные жители жаловались, что на узких улочках Петербурга нет места громоздким самокатам.