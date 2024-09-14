В Алтайском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
На Алтае возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета
Фото: следком
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На месте трагедии работают следователи, причины катастрофы устанавливаются.
В Алтайском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета. Как сообщил источник 5-tv.ru, трагедия произошла неподалеку от аэродрома Приозерный Рубцовского района.
Погибший мужчина, приблизительно 60 лет, управлял воздушным судном RA-1138 G. Крушение произошло в районе 12:19 по местному времени (08:19 по московскому).
Фото, видео: Следственный комитет; 5-tv.ru
В пресс-службе Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
«По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — отметили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работают следователи.
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