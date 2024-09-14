Богомаз: не стоит брать в ВУЗы детей без «природного дара»

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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По словам губернатора, в Брянской области не хватает по меньшей мере 14 тысяч рабочих рук.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил не принимать в высшие учебные заведения детей без «природного дара». С такой позицией он выступил в интервью для ИА «Регнум».

«Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — объяснил глава региона.

Он также подчеркнул, что не всем суждено стать новым Михаилом Ломоносовым. При этом он отметил, что подрастающему поколению обязательно нужно учиться и трудиться.

По словам Богомаза, в Брянской области не хватает порядка 14 тысяч рабочих рук. Губернатор видит два выхода из этой ситуации: приглашать в регион мигрантов, либо вдове сократить места на высшее образование и оставить только бюджет.

Собеседница Богомаза отметила, что подобное решение может нарушить права человека, на что глава региона заявил: «всегда нужно чем-то жертвовать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобрнауки предложило фиксировать на видео сдачу экзаменов мигрантами.