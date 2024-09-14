Фото: 5-tv.ru

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Причины произошедшего устанавливаются.

Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС, пилот погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Предварительно, ЧП произошло в районе поселка Приозерный Рубцовского района. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. На месте работают спасатели и следственная группа.