«Если необходимо»: Дональд Трамп заявил о нежелании воевать с Россией
Дональд Трамп: США не нужен военный конфликт с Россией
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch
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«Неправильный» голос в пользу одного из кандидатов на выборах в президенты США может обернуться войной с РФ.
США не нужен военный конфликт с Россией. Таким мнением поделился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления в Лас-Вегасе.
Он отметил, что голос в пользу кандидата в лидеры Штатов от демократов не обернется ничем хорошим.
«Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — подчеркнул Трамп.
Бывший американский глава также добавил, что победа Харрис на президентских выборах повлечет за собой обязательное возвращение призыва на военную службу. Республиканец призвал граждан США задуматься о своих детях — их могут отправить «на войну, которой не должно было быть».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис.