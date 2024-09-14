В Италии размесили плакаты с призывом остановить поставки оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первые рекламные щиты установили в июне.

В городах Италии появилось около сотни рекламных баннеров, призывающих прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На плакатах изображено рукопожатие в цветах итальянского и российского флагов. Как стало известно, впервые рекламные щиты разместили в июне на севере Италии: в Вероне, Модене, Парме, Пизе и других крупных городах.

На этой наделе же баннер заметили на одной из самых оживленных улиц Рима. Это вызвало сильное недовольство украинского посольства, располагающегося в городе.

«Мы глубоко обеспокоены наглостью российской пропаганды в Вечном городе», — заявили дипломаты в социальной сети X.

Кроме того, в посольстве потребовали пересмотреть процесс выдачи рекламных мест компаниям, выступающим за восстановление «имиджа государства-агрессора».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России.