В Казани агрессивная автоледи сбила сотрудника дорожной службы после замечания

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Проводится проверка по факту наезда на дорожного работника.

В Казани женщина сбила сотрудника дорожной службы после сделанного в ее адрес замечания. Об этом сообщили в МВД республики. Полицейские сейчас проводят проверку по факту произошедшего.

Известно, что автоледи сама обратилась в полицию и попросила зафиксировать повреждение лобового стекла. По ее утверждениям, его повредил именно сотрудник дорожной службы. Однако в процессе расследования правоохранителям удалось найти в социальных сетях видео, на котором заявительница на данной машине заехала на участок с неоконченными дорожными работами.

Представитель дорожной службы попытался сделать ей замечание, однако та отреагировала агрессивно, в том числе начала применять силу. В какой-то момент она вернулась за руль машины и сбила своего оппонента. Мужчина обратился в больницу с травмам различной степени тяжести.

Какое процессуальное решение будет принято в отношении автоледи — покажет судебно-медицинское освидетельствование пострадавшего.

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