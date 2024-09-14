Ким Чен Ын на встрече Шойгу заявил о расширении сотрудничества КНДР и России

Фото: Reuters / KCNA

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Беседа северокорейского лидера и секретаря Совбеза РФ прошла в пятницу, 13 сентября, в дружественной обстановке.

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын в рамках очной встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу сообщил о расширении сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

«В беседе обменялись глубокими мнениями по вопросам о дальнейшем углублении стратегического диалога между КНДР и РФ, об усилении взаимодействия в целях защиты безопасности и интересов обеих стран», — написано в опубликованном по итогам встречи материале Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В публикации агентства отмечается, что лидер КНДР и секретарь Совбеза РФ обсудили также актуальные вопросы как региональной, так и международной повестки. При этом в беседе они пришли «удовлетворительному мнению».

Ким Чен Ын также обратил внимание на быстрые темпы развития отношений между двумя странами в самых разных отраслях: и в экономике, и в культуре, и в политике. Встреча Ким Чен Ына и Сергея Шойгу прошла в дружеской обстановке. Гость передал лидеру КНДР приветствие от президента Владимира Путина, а Ким Чен Ын в ответ пожелал своему российскому коллеге хорошего здоровья и плодотворной работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу оценил шансы диалога с Украиной.