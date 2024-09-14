Су-25 бомбят противника в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипажи Су-25 ударили по живой силе и технике ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.

Российские экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ударили авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Для атаки ВС РФ использовали авиационные ракеты. Удар наносился по переданным разведкой координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Разведка доложила об успешно пораженных целях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.