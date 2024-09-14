Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Встречи с семьей Дмитрий Спиридонов ждал очень долго и винит в этом мать.

Муж бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, нашел своего отца и других родственников после разлуки длиной во всю его жизнь — в 42 года. О событии, которое потрясло его до глубины души, предприниматель рассказал подписчиками в соцсетях.

Упомянул Спиридонов в публикации и свою мать, причем не в лучшем свете. Спиридонов родился в Чите, в бедной семье, в комнате в коммунальной квартире. Своего отца мальчик не знал, его воспитывала мама и отчим. Мама утверждала, что родной папа умер. Теперь, когда Дмитрий познакомился с ним и понял, что родительница врала, он очень злится. Но пока эту злость перекрывает радость встречи с близкими.

«Нашел отца спустя 42 года. Буквально шок уже три дня. А еще есть замечательный брат, сестры, племянники. Господи, как долго я вас искал. Ну почему вы где-то были всегда далеко и нужны когда мне плохо было, а сейчас все хорошо и бац… И да, мам, ты (была) не права, внушая мне, что папа мертв. Он жив и офигенский. Он даже не знало о моем существовании. Надеюсь, тебе там наверху стыдно, мама. Я счастлив, друзья, моя жизнь — бразильский сериал», — написал супруг артистки.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов впервые встретились в 2021 году. Предприниматель подарил себе выступление звезды, а потом решился на знакомство. Так закрутился роман, который вскоре перетек в официальный брак. Предприниматель борется с раком щитовидной железы: с 2014 по 2022 годы он был в ремиссии, но болезнь вернулась. Несмотря на это, пара сыграла скромную свадьбу. Летом поженились, а осенью объявили о беременности Лены.

Супруги растят общего сына Демьяна. Папа присутствовал на родах, а еще говорил, что очень хочет иметь много детей. У Катиной также есть сын Александр от брака со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Поклонники уважают Катину за смелый выбор и абсолютную поддержку мужа в темные времена обострения недуга. А Спиридонова они любят за легкий нрав, жизнерадостность, честность и открытость.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лена Катина рассказала о фанате, который хотел ее убить.