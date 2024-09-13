В рамках Форума объединенных культур прошел концерт солистов Дома музыки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Виолончелист Сергей Ролдугин рассказал о талантах нового поколения классических музыкантов.

В Северной столице в рамках Форума объединенных культур 13 сентября прошел совместный концерт молодых солистов и Сергея Ролдугина — художественного руководителя петербургского Дома музыки, виолончелиста, профессора Санкт-Петербургской консерватории и народного артиста России. Исполнителей на сцене поддержали дирижер Александр Чернушенк и симфонический оркестр Академической капеллы Санкт-Петербурга.

Программа включала в себя вальс Михаила Глинки, произведение «Вариаций на тему Рококо» Петра Чайковского. Также прозвучал уникальный ударный инструмент — маримба, на нем был исполнен финал концерта французского композитора Эммануэля Сежурне. Сергей Ролдугин представил «Восточный танец» Сергея Рахманинова — символа русской музыки во всем мире. Этот выбор, по словам виолончелиста, неслучаен.

«Мы сейчас разворачиваемся на Восток. Я подумал, а почему бы мне не сыграть „Восточный танец“ и поблагодарить таким образом восточных наших партнеров за внимание», — рассказал он.

Артист подчеркнул, что намеренно составил программу вечера «без себя», чтобы сфокусировать внимание слушателей на молодых исполнителях — музыкантов еще мало кто знает, но они уже хорошо себя зарекомендовали и, что также важно, решили посвятить свою жизнь творческой профессии.

«Один из участников — это наш питерский виолончелист, Ефремов его фамилия. Он только что на конкурсе, который Денис Мацуев организовал на Ямале, получил первую премию. Он будет играть рококо», — заявил Ролдугин.

Рассуждая о поддержке молодых талантов из новых регионов России, народный артист упомянул одаренного музыканта Кирилла Рогового из Донецкой народной республики (ДНР).

«Дело в том, что сегодняшнее политическое положение страны довольно тяжелое, и многие ребята, которые учились там и жили там — они потеряли эту возможность. Но Россия центральная помогает всеми силами, и вы посмотрите, как мы помогли вот этому мальчику. Конечно, это, безусловно, талант. Но я хочу сказать, заслуга его в том, что он действительно стоит, чтобы о нем говорили, чтобы его слушали», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеосюжет о проекте Ролдугина «Река талантов», собравшем в Петербурге лучших молодых музыкантов страны.