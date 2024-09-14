Снес на «зебре»: в Чебоксарах водитель Ford Fiesta сбил двух первоклассниц

Водитель Ford Fiesta сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе в Чебоксарах

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Telegram / УМВД России по г.Чебоксары/ cheb_police; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обе девочки после ДТП госпитализированы.

Водитель автомобиля Ford Fiesta сбил двух семилетних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе в Чебоксарах. Видео происшествия опубликовано в официальном Telegram-канале чебоксарского УМВД.

На кадрах видно, как первоклассницы пересекают дорогу по пешеходному переходу. Один автомобиль останавливается, пропуская маленьких пешеходов, а следующий по соседней полосе Ford Fiesta, несмотря на экстренное торможение, сбивает их. По всей видимости, водитель слишком поздно увидел детей из-за остановившейся перед ним машины.

Уточняется, что инцидент произошел в 19:24 возле дома № 2 по улице Асламаса. За рулем Ford Fiesta находился 35-летний мужчина.

Состояние пострадавших девочек после ДТП неизвестно, сообщается лишь, что им потребовалась медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии на Кубани, где грузовик на перекрестке не уступил дорогу легковушке.