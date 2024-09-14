Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / egorkreed; 5-tv.ru

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Еще недавно певица рассказывала в интервью, как переживает расставание с отцом своих детей, а сегодня уже ползает по столу перед своим экс в коротеньких шортах!

Не успела певица Нюша завершить цикл постразводных интервью, как уже заигрывает с другим мужчиной. Да не с простым, а своим экс-возлюбленным — Егором Кридом. На страницах артистов в соцсетях появилась серия фотографий с недвусмысленным лозунгом: «Бывший — мой главный фанат». Так, на одном из снимков Крид сидит на полу у стены, обклеенной эффектными портретами Нюши. А на другом уже Нюша хвастается стройными ножками, лежа на столе, а рядом в кресле за этим томно наблюдает Егор.

В общем, провокация, провокация и еще раз провокация. Поклонники исполнителей в восторге. Некоторые вовсю сватают любимых звезд, другие спорят о возможности войти в одну воду дважды. Но на самом деле это просто хорошо поработали маркетологи — ведь именно они уговорили селебрити сняться вместе для нового проекта с упомянутым лозунгом.

«Хорошая бывшая — всегда немного будущая»;

«Может, время пришло для второго шанса?»;

«Вот это по-настоящему красивые бывшие»;

«Я ожидала все, но точно не это!» — пишут фолловеры в комментариях.

Нюша и Егор Крид начали встречаться в 2014-м и провели вместе два года. Артист тогда только начинал карьеру в шоу-бизнесе, мечтал об общем будущем, свадьбе, семье. Но грезы его разбились о мнение родственников избранницы. Исполнитель намекал, что родители Нюши сочли его не самой лучшей партией, а девушка их послушалась. Об этом говорят строчки его песни: «Я набил твое имя на левой руке. Но на самом-то деле летели недели, тебе все твердили, что „у него нету денег“. Какая к черту любовь — мнение твоего папы сильнее».

Спустя годы бывшие примирились и даже записали совместный трек, но, очевидно, в исключительно карьерных интересах. Как говорила журналистам певица, между ней и Кридом хорошие отношения, они поздравляют друг друга с важными датами и праздниками, но все же не являются даже друзьями. Не чужие, но и не близкие люди. К слову, после расставания с артистом, Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, у пары появились двое детей. После семи лет брака они развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему условия развода Нюши и Игоря Сивова так возмутили ее поклонников.