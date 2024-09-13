«По второму кругу»: Захарова высмеяла запуск в США кампании против RT
Захарова высмеяла США, которые по второму кругу вводят санкции против RT
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Госсекретарь Блинкен объявил о старте на Западе «дипломатической кампании» против телеканала.
В США должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о старте на Западе кампании против телеканала RT.
По словам главы Госдепа, США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против RT и призывают относиться к действиям СМИ, как к разведке.
«Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT. „И снова седая ночь“, как говорится», — иронично отреагировала Захарова в своем Telegram-канале.
Также российский дипломат предложила относиться к действиям самого Блинкена, как к «блокчейну».
Ранее в этот день госсекретарь США, выступая перед СМИ, заявил, что телеканал RT «участвовал в кампаниях по дезинформации» по всему миру.
Как сообщал 5-tv.ru, Минфин США 13 сентября ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.