Тело советского клоуна две недели пролежало на кухне в запертой квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Покойному было 92 года.

Тело известного клоуна, выступавшего под руководством «Карандаша», две недели пролежало на кухне в его квартире. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Артиста обнаружили мертвым на кухне его собственной квартиры на Вешняковской улице в Москве. По словам экспертов, следов насильственной смерти на теле клоуна не обнаружено, дверь в квартиру была заперта.

Предположительно, он скончался более двух недель назад. Ему было 92 года.

Тело артиста отправлено на судебно-медициснкую экспертизу, которая установит точную причину смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Покойный участвовал в торжественном параде Победы на Красной Площади в 1945 году. На тот момент артисту было 13 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жительница Московской области пошла за грибами и обнаружила в Табловском овраге, который располагается в Ленинском городском округе, мумифицированный труп. Личность мужчины сотрудники правоохранительных органов установили быстро, а вот как он погиб и сколько пролежал в овраге — еще предстоит выяснить.