Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Didier Lebrun

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему премьер-министра Венгрии это так волнует?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассматривает еще несколько вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Как пишет информационное агентство Bloomberg, после июльских поездок политика в Киев, Москву и Пекин, Орбан сформировал ряд неких «неожиданных инициатив», которые, по его словам, приблизят достижения мира.

«У меня в рукаве есть еще несколько козырей «миротворческой миссии», — заявил венгерский премьер.

Такой энтузиазм Виктора Орбана ознаменован начавшимся 1 июля полугодием председательства Венгрии в Евросовете. Последовавший за этим визит на Украину оказался нерезультативным — Владимир Зеленский назвал попытки мирных переговоров «неудачным опытом», который «не шел на пользу Украине».

Визиты же в Россию и Китай принесли больше пользы, однако подверглись критике со стороны властей Евросоюза, которые обвинили Орбана в самоуправстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Орбан похудел благодаря тренировкам с гирями по «русскому методу».