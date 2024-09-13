Три схемы: мошенники разводят россиян при помощи программ удаленного доступа

Последние два месяца мошенники активно используют три схемы с удаленным доступом

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт назвал правила, придерживаясь которых можно избежать потери своих личных данных и денег.

Мошенники с июля по август текущего года активно использовали три схемы развода граждан с удаленным доступом. Об этом пресс-служба ВТБ сообщила РИА Новости.

«Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее они с его помощью похищают деньги или оформляют кредит», — объяснил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Однако на летнем периоде мошенники не остановились. Сейчас подобные схемы также активно используются, на них приходится 30-40% всех хакерских атак с применением удаленного доступа.

К примеру, злоумышленники часто звонят своим жертвам от имени сотрудников «Госуслуг» и предлагают обновить персональные данные. Мошенники убеждают человека в необходимости установить некую программу, при помощи которой им удается получить доступ к смартфону и всем банковским приложениям ничего не подозревающей жертвы.

Помимо этого, хакеры звонят людям от имени «Мосэнерго» и сервисов объявлений. Якобы сотрудники газовой компании предлагают установить приложение, при помощи которого будет легче передавать показания счетчиков. Во втором случае «покупатель» просит продавца включить видеосвязь, а потом присылает фишинговую ссылку. После того, как человек переходит по ней, телефон жертвы блокируется, а мошенник продолжает видеть демонстрацию экрана. Так злоумышленникам удается увидеть код-пароли от самого телефона, банка и других приложений.

Чугунов посоветовал россиянам установить на свой смартфон антивирус, определитель номера, а также внимательнее относиться к ссылкам, которые присылают незнакомые люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе.