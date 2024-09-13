«Удивляют лицемеры»: Алсу резко отреагировала на интервью Решетовой о буллинге

Алсу ответила на интервью Решетовой, в котором та назвала себя жертвой буллинга

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После новых откровений на Решетову обрушилась волна хейта.

Блогер и модель Анастасия Решетова и певица Алсу вновь учинили скандал, пишет Woman.ru. На этот раз блогера обвинили в желании «похайпиться» на новом интервью.

Бывшую возлюбленную Тимати подозревают в романе с экс-супругом Алсу Яном Абрамовым. Сама же Анастасия отрицает связь с на тот момент женатым мужчиной. Однако Алсу считает, что Решетова врет. Такая реакция исполнительницы вызвала массу негатива в сторону бывшей спутницы Тимати, после чего интернет-пользователи обвинили блогера в разрушении семьи.

Анастасия старалась не реагировать на буллинг. В недавнем интервью девушка заявила, что не чувствует себя виновной ни в чем, что ей пытаются навязать.

«Мне нужно было через это пройти. Наверное, где-то я заслужила такое. Люди видят то, что хотят видеть», — рассказала Анастасия о восприятии буллинга.

Это интервью получило еще больше хейта, и мнение, что Анастасия пытается похайпиться на скандале, только усилилось.

«Просто не нужно спать с чужими мужьями — тогда и буллинга не будет»;

«Сразу сняла ролик для оправдания. Не поможет»;

«Кольцо надела, типа не просто любовница?"— комментируют пользователи.

Алсу не стала долго ждать и тоже высказалась по поводу интервью.

«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда твой Господь знает о том, что кроется в груди. Кто знает, тот поймет», — написала девушка в личном блоге.

Будет ли комментировать это Решетова — вряд ли. Не так давно она заявляла, что показывать грязное белье нормально в шоу-бизнесе, но не у нее в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ян Абрамов резко согласился на развод с Алсу.