Минюст России признал иноагентом издание «Собеседник-Медиа»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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СМИ распространяло недостоверные сведения о российских органах власти и выступало против СВО.

Минюст России обновил реестр иноагентов. В пятницу, 13 сентября, в список в том число было добавлено издание «Собеседник-Медиа»*.

На сайте ведомства указано, что данное СМИ распространяло недостоверную информацию о решениях органов власти России, а также недостоверными сведениями формировало негативный образ Вооруженных сил страны. «Собеседник-Медиа», помимо прочего, выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в распространении материалов иноагентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Второй западный окружной военный суд принял решение заочно приговорить к десяти годам лишения свободы экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о войсках России.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК*** Леонид Волков**. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признан иноагентом в России

** — признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов

*** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда.