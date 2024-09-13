Вопросы по линии МИД: Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
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Президент в первую очередь предоставил слово министру иностранных дел.
Тема международных отношений сегодня в центре внимания оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Президент принял в нем участие в формате видеоконференцсвязи из Ново-Огарева.
Первому он предоставил слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.
«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии Министерства иностранных дел. Соответственно, и докладчик Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами. Пожалуйста, Сергей Викторович, начнем», — сказал Путин.