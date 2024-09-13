Обвал грунта произошел на востоке Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Причины случившегося устанавливаются.
Обвал грунта произошел на востоке Москвы. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.
По предварительной информации, обвал грунта произошел на пересечении улиц Короленко и Олений Вал. О пострадавших не сообщается. Причины случившегося устанавливаются.
РИА Новости ранее сообщало, что площадь обвала составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Однако, по информации 5-tv.ru, площадь сильно преувеличена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Колорадо прошел худший тимбилдинг в истории: 15 сотрудников одной компании решили отправиться все вместе в горы национального парка Colorado’s San Isabel National Forest, чтобы научиться лучше работать в команде, но по дороге забыли одного своего товарища.