Потянули за собой: как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе

ED: Импорт энергии на Украину стал одной из причин роста цен в Восточной Европе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Рост цен особенно затронул Венгрию, Румынию и Болгарию.

Импорт на Украину электроэнергии из Восточной Европы стал одной из причин роста цен в странах последней. Об этом пишет EADaily.

Издание напомнило, что в последний месяц лета импорт энергии на Украину сократился не менее чем на 43%, если сравнивать с июлем. Причем это только 37% от технически возможного импорта, который способны предоставить страны Евросоюза. Оказалось, что украинские предприятия стали меньше закупать иностранной электроэнергии.

Издание приводит заявление украинского трейдера D.Trading, который пояснил, что импортировать энергию на Украину стало бессмысленным. Так, цены на нее в странах Восточной Европы оказались даже выше, чем в Западной.

Ассоциация болгарских организаций работодателей (AOBE) в июле сообщала, что причин высоких цен на электроэнергию несколько. При этом одна из них оказалась связана с экспортом больших ее объемов из Юго-Восточной Европы на Украину. Отмечается и недавнее заявление премьер-министра Греции. Кириакос Мицотакис связал рост цен с ударами ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признали невозможность восстановить электростанции до начала зимы.