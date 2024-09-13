Бывшего зампреда правительства Подмосковья задержали по делу о взятках

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По делу проходят еще два фигуранта — ректор Корпоративного университета развития образования и гендиректор компании.

Правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна в рамках уголовного дела о взятках. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Вместе с Бронштейном были задержаны ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубский и генеральный директор коммерческой организации.

По информации следствия, фигуранты подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Так, Бронштейн в июне 2024 года, когда еще находился в должности первого зампреда правительства Московской области, через ректора университета Лубского получил от гендиректора компании взятку в размере 25 миллионов рублей.

За это Бронштейн обещал беспрепятственное участие в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, а также беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, общее покровительство и попустительство по службе.

«По уголовному делу проводятся допросы, обыски и осмотры», — добавили в СК.

Тверской районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, отправил в СИЗО Андрея Лубского (статья «Посредничество во взяточничестве. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области к 18 годам колонии строгого режима приговорили Якова Сандакова, бывшего министра здравоохранения региона.